В Крыму поражены военные аэродромы и базы РФ 1 16.05.2025, 9:26

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Стали известны первые результаты массированной атаки.

Утром 16 мая во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Сообщается, что после взрывов вспыхнул пожар на складе БК российских оккупантов, также под ударом были военные аэродромы Бельбек и Кача. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на свидетельства очевидцев, а в военном движении украинцев и крымских татар «Атеш» заявили о поражении расположения сразу двух воинских частей РФ и погибших оккупантов.

«Агенты «Атеш» фиксируют прилеты по российским военным объектам в Крыму. Наши агенты зафиксировали взрывы в районе н. п. Перевальное, включая военную базу 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и 8-го отдельного артполка. Есть сведения о погибших военных, находившихся на дежурстве на складе. Координаты: 44.8495839325, 34.3209801283. Важно отметить, что агенты нашего движения ранее передавали информацию об этих целях Силам обороны», – заявили в «Атеш».

В Перевальном, пишут жители Крыма, после атаки начался пожар на складе боеприпасов 126 обрбо ЧФ РФ.

«В связи с пожаром на складе боеприпасов в Перевальном, дорога Симферополь – Алушта перекрыта. Водителей просят ехать в объезд, сообщают подписчики», – отмечал «Крымский ветер».

Также паблик сообщил, что в сторону перевального из Симферополя по Ялтинской трассе помчалось большое количество «скорых». При этом местные жители отмечают, что из Алушты им ехать было бы ближе.

О первых двух мощных взрывах на полуострове подписчики паблика начали сообщать после 3 часов ночи.

А уже в 5.25 громкий взрыв был слышен в районе Ялты. Местные жители в соцсетях сообщали, что взрыв был такой силы, что дрожали окна. После первого взрыва раздался еще один.

Около 6 часов утра взрывы подтвердил гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Также взрывы были слышны в районе Алупки: местные жители утверждали, что со стороны моря до них доносились звуки минимум трех взрывов – в 5.40, 5.45, 5.52.

«В небе видны два темных дымчатых облачка. Предположительно, сбиты два БПЛА», – писал «Крымский ветер».

Около 06.15 был очень сильный взрыв в Севастополе, рассказали крымчане.

Они также передали «Крымскому ветру» фото со следом от ракеты, запущенной из ПЗРК «Панцирь-С1» с территории севастопольского военно-морского училища им. Нахимова. С такой же системы работала российская ПВО в районе Ялтинского кольца.

Ближе к 7 утра в сети появилось видео со взрывами и дымом, который поднимался над местом дислокации 126 отдельной бригады береговой охраны Черноморского флота РФ в Перевальном.

Российские Z-паблики между тем упорно отвергали реальность - и пока на территории воинской части раздавались взрывы и бушевал пожар, рассказывали об «угрозе БпЛА».

По состоянию на 7 утра крымчане сообщали о «продолжении бахов» в Севастополе: взрывы, по словам людей, раздавались в районе аэродромов Бельбек и Кача.

«Они снова под атакой», – цитировал «Крымский ветер» слова подписчиков, напоминая, что в прошлый раз «бавовна « на Качу пришла 2 мая.

Также с 07:00 до 07:08 по меньшей мере три взрыва было слышно в селе Каштановое в Симферопольском районе. Шумно с 6 до 7 утра было и в районе Бахчисарая: там местные сообщали о «периодических взрывах».

К 07:30 поступили сообщения о двух мощных взрывах в районе Балаклавы.

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