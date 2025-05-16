Не только склады с боеприпасами: ВСУ уничтожили военную технику РФ в Крыму

Не только склады с боеприпасами: ВСУ уничтожили военную технику РФ в Крыму1
- 16.05.2025, 12:19
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Появились новые данные о последствиях удара в Перевальном.
Сегодня, 16 мая, около 7:00 ВСУ нанесли удары по военным объектам на территории аннексированного Крыма.
Местные паблики писали о «хлопках» от Симферополя до Севастополя, сообщает канал «Крымский ветер».
Многие OSINT-аналитики определили, что под удары точно попали военные объекты 126-й бригады ЧФ РФ и 8-го артиллерийского полка, которые дислоцируются в Перевальном. Однако при этом пока неизвестно, какие именно объекты были уничтожены.
Аналитики разнятся в данных. Одни утверждают, что под ударами ангары, где хранится горючее и боеприпасы, а другие говорят, якобы это могла быть и военная техника, включая танки. Местные жители говорят о том, что точно детонируют снаряды, которые разлетаются в разные стороны.
Паблики пишут и о ликвидированных вражеских солдатах и офицерах. Военная база в Перевальном уже не раз подвергалась ударам со стороны ВСУ. В последний раз это было 17 марта и 25 августа 2023 года.