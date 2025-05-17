ВСУ удалось дроном сбить российский Ка-52: эксперт оценил «добычу» 17.05.2025, 21:03

иллюстративное фото

У Украины уже есть с десяток беспилотников, которые могут уничтожать в том числе российские вертолеты.

Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» называют «убийцей танков», сбить его довольно сложно. Об этом в эфире «24 канала» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, комментируя недавнее уничтожение одного из таких вертолетов дроном.

По словам эксперта, вертолет Ка-52 является мощной техникой, он оборудован хорошей авионикой, и поэтому такой дорогой. Его стоимость оценивается в 16 миллионов долларов.

- Любой беспилотник, который приближается к вертолету, попадает в движение воздуха. И трудно нанести удар. А в этой ситуации нашли механизм для этого, - сказал полковник.

Он акцентировал, что именно эти вертолеты остановили продвижение ВСУ к Токмаку в 2023 году: «Они не дали возможности прорываться украинским танкам».

Как добавил Свитан, на вооружении Украины уже есть с десяток беспилотников, которые могут уничтожать в том числе российские вертолеты.

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