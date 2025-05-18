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Рекорд за всю войну: Россия запустила по Украине почти 300 дронов

  • 18.05.2025, 12:19
Рекорд за всю войну: Россия запустила по Украине почти 300 дронов

Воздушные силы ВСУ рассказали об отражении атаки.

Ночью 18 мая российская армия атаковала Украину рекордным за время войны количеством ударных дронов. «Шахеды» и беспилотники-имитаторы запускали с пяти направлений.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило о запуске 273 беспилотников различного типа.

Предыдущий рекорд по количеству запущенных по Украине дронов ВС РФ установили в ночь на 23 февраля. Тогда оккупанты применили для атаки баллистические ракеты и 267 ударных БПЛА.

Ударные БпЛА «Шахед» и беспилотники-имитаторы оккупанты запускали из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Украинские силы ПВО сбили 88 «Шахедов» на востоке, севере и в центре Украины. Кроме этого, 128 аппаратов «локационно потерялись».

По состоянию на 9:04 еще один дрон был в воздухе, по нему шла боевая работа. Вследствие российской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.

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