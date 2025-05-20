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Франция запретила основателю Telegram Павлу Дурову поездку в США

  • 20.05.2025, 16:43
Франция запретила основателю Telegram Павлу Дурову поездку в США

По мнению властей, поездка «не выглядит необходимой или целесообразной».

Французские власти отказали россиянину Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, в разрешении на поездку в США для «переговоров с инвестиционными фондами».

Об этом сообщили в прокуратуре Парижа, пояснив, что такая поездка «не выглядит необходимой или целесообразной», пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Дуров, уроженец России, был задержан в августе 2024 года в одном из французских аэропортов и с сентября находится под пристальным наблюдением властей. Его обвиняют по шести статьям, связанным с незаконной деятельностью в мессенджере, которым он управляет.

Основателю Telegram запрещено покидать территорию Франции без специального разрешения, которое он получил лишь для поездки в Дубай с 15 марта по 7 апреля. Кроме российского, у Дурова есть гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

После ареста Дуров все чаще выступает с критикой французских властей. В воскресенье, в день второго тура президентских выборов в Румынии, он заявил, что французское правительство, включая главу разведки Николя Лернера, якобы просило его блокировать консервативные мнения в Telegram перед выборами. Власти Парижа категорически опровергли эти обвинения.

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