Axios: Израиль готовится к быстрому удару по Ирану 22.05.2025, 10:16

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Стало известно, когда это может произойти.

Израиль готовится к быстрому удару по ядерным объектам Ирана. Это произойдет, если ядерные переговоры США и Ирана провалятся.

Об этом сообщает Axios.

Источники издания отмечают, что только за последние несколько дней израильская разведка изменила свое мнение от убеждения, что ядерная сделка близка к согласованию до мнения, что переговоры вскоре сорвутся.

По словам одного из источников Axios, военные Израиля считают, что их оперативное окно для проведения успешного удара может вскоре закрыться, поэтому ЦАХАЛу придется действовать быстро, если переговоры провалятся. Впрочем, остается неизвестным, почему Израиль считает более поздний удар менее эффективным.

«Биби (так называют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, - ред.) ждет провала ядерных переговоров, и когда Трамп будет разочарован переговорами и готов дать ему зеленый свет», - добавил израильский источник.

Чиновник США сообщил Axios, что администрация Трампа обеспокоена тем, что Нетаньяху может сделать свой шаг даже без «зеленого света» от Трампа.

Стоит добавить, что пятый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе запланирован на пятницу, 23 мая, в Риме.

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