В центр Москвы срочно согнали военную технику 9 22.05.2025, 15:22

10,580

В столице РФ паника из-за налета более 300 БПЛА за сутки.

У московского Кремля выставили усиленные посты с военной техникой, оборудованной системами радиоэлектронной борьбы, на фоне массированных атак украинских беспилотников. В том числе машины с РЭБ разместили на Большом каменном мосту, сообщает «ВЧК-ОГПУ». Мобильный интернет в этом районе отключили. Накануне такие же машины заметили на Большом Москворецком мосту, рассказали очевидцы «Новой газете Европа».

Кремль является официальной резиденцией президента России. Кроме того, там расположены здания, которые используются для проведения различных официальных мероприятий, в том числе награждений участников войны с Украиной. ВСУ возобновили атаки на Москву в ночь на 21 мая — после отказа президента Владимира Путина от прекращения огня. За последние сутки над столичным регионом был сбит 61 беспилотник, следует из сообщений мэра города Сергея Собянина, а всего над территорией России — более 300, отчитывалось Минобороны.

Атаки спровоцировали коллапс в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Сотни человек не могут вылететь почти сутки. По данным транспортной прокуратуры, в связи с ограничениями из-за плана «Ковер» задерживаются более 160 рейсов: 72 — в Шереметьево, 19 — во Внуково и 71 — в Домодедово. При этом последний аэропорт с 14:00 четверга снова перестал принимать и отправлять самолеты.

21 мая на протяжении всего дня в Москве и Подмосковье наблюдались сбои в работе мобильного интернета. Связь пропадала также во Владимирской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях, тоже попавших под атаку дронов. В четверг об отключении мобильного интернета сообщил губернатор Орловской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com