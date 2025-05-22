Возвращение «Звездных войн»: США добиваются доминирования в космосе 2 22.05.2025, 17:55

Трамп утверждает, что «Золотой купол» обеспечит «почти 100% защиту».

Президент США Дональд Трамп предложил создать новую систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол» (Golden Dome), аналог программы «Звездных войн» времен Рональда Рейгана.

Он заявил, что теперь технология позволяет построить «современный защитный купол» с использованием сотен или тысяч спутников для обнаружения и перехвата ракет еще на старте, пишет The Economist(перевод — сайт Charter97.org).

По словам Трампа, проект получит $25 млрд начального финансирования, а общая стоимость составит $175 млрд. Однако, по оценке Бюджетного управления Конгресса, реальная сумма может превысить $500 млрд, а сроки растянуться на десятилетия.

Трамп утверждает, что система обеспечит «почти 100% защиту», однако эксперты сомневаются. По расчетам Американского физического общества (American Physical Society), для перехвата даже десяти северокорейских ракет потребуется около 16 тыс. космических перехватчиков. Если же давать 30 секунд на решение, понадобится более 36 тыс.

Проект стал реакцией на развитие гиперзвукового оружия и «частично орбитальных» систем у Китая и России. США больше не могут полагаться только на северное направление угрозы. Канада также приняла участие в инициативе.

Орбита становится ареной соперничества великих держав. Россия и Китай разрабатывают спутники с маневренностью и оружием, способным выводить из строя американские аппараты. Так, в мае российский спутник «Космос-2576» сблизился с американским USA 314, что может указывать на испытания противоспутникового оружия.

Хотя США сами активно маневрируют в космосе, обострение борьбы на орбите ставит под угрозу как военные, так и гражданские спутники. «Золотой купол» — попытка США сохранить доминирование в космосе на фоне растущей конкуренции.

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