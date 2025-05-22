Лукашенко наделил новую вице-премьера Петкевич дополнительными полномочиями 6 22.05.2025, 19:02

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Фото: Belta

Для «защиты интересов» режима.

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич наделена полномочиями представителя от Беларуси в Совете ЕЭК, по вопросам деятельности нашей страны в рамках ЕАЭС, а также назначена Национальным координатором по вопросам СНГ. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 22 мая.

Документ принят в целях «обеспечения представительства и защиты интересов страны в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, реализации государственной политики в соответствующих сферах».

Напомним, должность заместителя премьер-министра Наталья Петкевич заняла 22 мая. Она будет заниматься социальными вопросами.

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