Лукашенко произвел кадровые перестановки 3 22.05.2025, 14:42

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Караника — в Академию наук, Петкевич — в правительство.

Александр Лукашенко 22 мая произвел ряд кадровых назначений.

Наталья Петкевич назначена заместителем премьер-министра. До этого она занимала должность заместителя председателя Администрации Лукашенко. На новой должности она заменит Владимира Караника.

Караника при этом назначили руководить Академией наук. Перед этим он два месяца занимал пост вице-премьера, а еще ранее возглавлял Гродненскую область. Караник заменит в НАН ее нынешнего руководителя Владимира Гусакова.

Руководителем Аппарата Совмина назначен Валерий Вакульчик. Он с 2012-го по 3 сентября 2020 года руководил Комитетом госбезопасности, а потом был помощником Лукашенко — инспектором по Брестской области.

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