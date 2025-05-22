Лукашенко произвел кадровые перестановки

Лукашенко произвел кадровые перестановки3
- 22.05.2025, 14:42
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Караника — в Академию наук, Петкевич — в правительство.
Александр Лукашенко 22 мая произвел ряд кадровых назначений.
Наталья Петкевич назначена заместителем премьер-министра. До этого она занимала должность заместителя председателя Администрации Лукашенко. На новой должности она заменит Владимира Караника.
Караника при этом назначили руководить Академией наук. Перед этим он два месяца занимал пост вице-премьера, а еще ранее возглавлял Гродненскую область. Караник заменит в НАН ее нынешнего руководителя Владимира Гусакова.
Руководителем Аппарата Совмина назначен Валерий Вакульчик. Он с 2012-го по 3 сентября 2020 года руководил Комитетом госбезопасности, а потом был помощником Лукашенко — инспектором по Брестской области.