закрыть
23 мая 2025, пятница, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Курщине HIMARS нанес удар по военным РФ

2
  • 23.05.2025, 16:52
  • 1,402
На Курщине HIMARS нанес удар по военным РФ

Уничтожена техника и личный состав оккупантов.

Трое военнослужащих были ликвидированы в результате вчерашних ударов с HIMARS по российскому Льгову на Курщине. Еще девять военных получили различные травмы. Об этом сообщила ASTRA, ссылаясь на свой источник.

Власти Курской области ранее заявили о ракетном ударе по Льгову, в ходе которого якобы пострадали местные жители. Однако СМИ также узнали, что в результате ударов уничтожены трое военнослужащих РФ, а еще девять получили ранения, пишет «Корреспондент».

«Удар пришелся на улицу Придорожная на выезде из города. Рядом с ней находится АЗС Роснефть, где, по утверждению Попела, находилось скопление военной техники», - говорится в сообщении.

По данным источников, повреждены четыре автомобиля ВС РФ. Информацию о трех ударах подтвердила и блогер Z-проекта WarGonzo Ульяна Стриж, оказавшаяся на месте событий.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев