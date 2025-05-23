На Курщине HIMARS нанес удар по военным РФ

На Курщине HIMARS нанес удар по военным РФ2
- 23.05.2025, 16:52
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Уничтожена техника и личный состав оккупантов.
Трое военнослужащих были ликвидированы в результате вчерашних ударов с HIMARS по российскому Льгову на Курщине. Еще девять военных получили различные травмы. Об этом сообщила ASTRA, ссылаясь на свой источник.
Власти Курской области ранее заявили о ракетном ударе по Льгову, в ходе которого якобы пострадали местные жители. Однако СМИ также узнали, что в результате ударов уничтожены трое военнослужащих РФ, а еще девять получили ранения, пишет «Корреспондент».
«Удар пришелся на улицу Придорожная на выезде из города. Рядом с ней находится АЗС Роснефть, где, по утверждению Попела, находилось скопление военной техники», - говорится в сообщении.
По данным источников, повреждены четыре автомобиля ВС РФ. Информацию о трех ударах подтвердила и блогер Z-проекта WarGonzo Ульяна Стриж, оказавшаяся на месте событий.