Польша заявила о перехвате самолета РФ 2 23.05.2025, 18:08

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Самолет совершал опасные маневры.

В четверг, 22 мая, польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом заявил в пятницу, 23 мая, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции, передает RMF24.

Косиняк-Камыш сообщил, что в четверг, 22 мая, вечером Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе выдало приказ очередной польской паре истребителей перехватить российский бомбардировщик Су-24.

По его словам, российский самолет совершал опасные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

«Эти действия были преднамеренными и представляли угрозу», – заявил министр.

По его словам, польские летчики смогли обнаружить, перехватить и эффективно оттеснить российский самолет.

Польский министр обороны также прокомментировал частые провокации России в воздушном пространстве у границ НАТО – особенно из-за географического расположения Калининградской области, откуда российские самолеты часто летают без включенных транспондеров, без представления планов полетов и без связи с диспетчерскими службами.

«Мы устойчивы к провокациям, но реагируем решительно – как самостоятельно, так и в рамках Альянса», – подчеркнул Косиняк-Камыш.

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