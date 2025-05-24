NI: Этот снаряд может стать революцией для западных армий
- 24.05.2025, 9:29
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Новое оружие для обороны Украины.
Британская компания Tiberius Aerospace разработала уникальный артиллерийский снаряд калибра 155 мм под названием «Скипетр» («Sceptre» TRBM 155HG), оснащенный прямоточным воздушно-реактивным двигателем (рамджетом).
Эти боеприпасы предоставляют широкий спектр возможностей для нанесения дальних ударов — ключевого элемента любой военной операции в Украине, для которой, без сомнения, готовится это оружие , пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Высокотехнологичный боеприпас способен развивать скорость до 3,5 Маха (4284 км/ч) и достигать высоты около 20 км, что значительно расширяет возможности артиллерии.
Представленный на конференции Future Artillery в Лондоне «Скипетр» совместим с существующими гаубицами НАТО калибра 155 мм, что позволяет легко интегрировать его в арсеналы стран Альянса. Благодаря инновационной технологии раджета снаряд поддерживает высокую скорость и дальность полета без необходимости в движущихся частях двигателя, что снижает уязвимость к радиопомехам и GPS-глушению.
Этот снаряд может стать настоящей революцией для западных армий, если удастся обеспечить его массовое и экономически выгодное производство.
Согласно публикации Army Recognition, «Sceptre» предлагает инновационное и более доступное решение для артиллерии НАТО, способное вести бои на больших дистанциях с повышенной точностью. Это особенно важно в условиях современных конфликтов, где все чаще применяется тактика ударов «за горизонтом».
Разработка «Sceptre» демонстрирует стремление Великобритании сократить отставание от США, России и Китая в области высокоточного дальнобойного оружия и автоматизации боевых систем, готовясь к более активной роли в современных глобальных военных конфликтах.