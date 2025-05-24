закрыть
24 мая 2025, суббота, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NI: Этот снаряд может стать революцией для западных армий

  • 24.05.2025, 9:29
  • 5,308
NI: Этот снаряд может стать революцией для западных армий

Новое оружие для обороны Украины.

Британская компания Tiberius Aerospace разработала уникальный артиллерийский снаряд калибра 155 мм под названием «Скипетр» («Sceptre» TRBM 155HG), оснащенный прямоточным воздушно-реактивным двигателем (рамджетом).

Эти боеприпасы предоставляют широкий спектр возможностей для нанесения дальних ударов — ключевого элемента любой военной операции в Украине, для которой, без сомнения, готовится это оружие , пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Высокотехнологичный боеприпас способен развивать скорость до 3,5 Маха (4284 км/ч) и достигать высоты около 20 км, что значительно расширяет возможности артиллерии.

Представленный на конференции Future Artillery в Лондоне «Скипетр» совместим с существующими гаубицами НАТО калибра 155 мм, что позволяет легко интегрировать его в арсеналы стран Альянса. Благодаря инновационной технологии раджета снаряд поддерживает высокую скорость и дальность полета без необходимости в движущихся частях двигателя, что снижает уязвимость к радиопомехам и GPS-глушению.

Этот снаряд может стать настоящей революцией для западных армий, если удастся обеспечить его массовое и экономически выгодное производство.

Согласно публикации Army Recognition, «Sceptre» предлагает инновационное и более доступное решение для артиллерии НАТО, способное вести бои на больших дистанциях с повышенной точностью. Это особенно важно в условиях современных конфликтов, где все чаще применяется тактика ударов «за горизонтом».

Разработка «Sceptre» демонстрирует стремление Великобритании сократить отставание от США, России и Китая в области высокоточного дальнобойного оружия и автоматизации боевых систем, готовясь к более активной роли в современных глобальных военных конфликтах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев