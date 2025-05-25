Россияне используют бракованные дроны 25.05.2025, 2:37

В ВСУ рассказали о проблемах врага.

Техника российских оккупантов обычно часто бракованная, а операторы дронов малообученные, однако несмотря на это они несут угрозу. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

«Противник охотится за логистикой и пытается для этого использовать оптоволоконные беспилотники. Если мы говорим о «Молнии» или других беспилотниках, которые противник ставит в производстве на конвейер, должны понимать несколько моментов. При многомасштабных промышленных или гигантских способах производства вооружения всегда будет брак. Это, к сожалению, такая проблема. К счастью для нас, когда это касается противника», - сказал он.

По его словам, у россиян действительно есть проблема даже не столько с беспилотниками, как с операторами.

«Все-таки уровень обученности российского населения значительно ниже, чем наш, и это нам существенно помогает», - отметил Тимочко.

В то же время он отметил, что даже беспилотник, который упал, все равно несет угрозу.

«Он в любой момент может сдетонировать. На него можно наехать, он может вызвать каскад детонаций. Именно осознание угрозы быть пораженным таким беспилотником заставляет военных привлекать дополнительные средства защиты, дополнительные средства противодействия противнику, а это все средства, это все время, это все тоже ресурсы», - добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

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