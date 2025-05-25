«Первый белорусский электромобиль» оказался полностью китайским

«Первый белорусский электромобиль» оказался полностью китайским4
- 25.05.2025, 15:13
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Кроссовер стоит от $24 600 до $26 600 по актуальному курсу.
«Первый белорусский электромобиль» предсказуемо оказался полностью китайским. Geely EX5 собирают на заводе в Жодино «с использованием крупноузлового метода», сообщает «Еврорадио».
Его еще иронично называют «отверточной сборкой» — ведь используются готовые комплектующие с завода-изготовителя, часто уже в виде крупных узлов.
В Беларуси уже собрано 165 Geely EX5, все они стоят в автосалонах. Кроссовер стоит от $24 600 до $26 600 по актуальному курсу.
EX5 имеет три режима управления: Eco, Comfort, Sport. Емкость батареи — 60,2 квт · ч, а заявленный запас хода — до 430 км.