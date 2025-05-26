NYT: Могут ли электромобили снова исчезнуть 1 26.05.2025, 14:12

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Фото: NYT

Первые электромобили появились за сто лет до Tesla.

Более века назад по улицам Нью-Йорка ездили электромобили Baker Electric Coupe и Riker Electric Roadster. В начале XX века примерно треть такси в городе были электрическими. Однако вскоре они уступили место бензиновым автомобилям — более дешевым, мощным и удобным в заправке благодаря развитию нефтяной промышленности и налоговым льготам, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Электромобили практически исчезли к 1935 году. И хотя единичные экземпляры сохранились в музеях и частных коллекциях, большинство людей даже не знают, что они когда-либо существовали. Один из таких раритетов — отреставрированный Baker Electric 1909 года — находится в коллекции Джей Лено, известного телеведущего и автолюбителя. Этот автомобиль на электротяге с деревянной рамой и 36-дюймовыми колесами удивляет прохожих на улицах Бербанка, штат Калифорния.

Сейчас, спустя сто лет, история может повториться. Администрация президента США Дональда Трампа и республиканцы в Конгрессе США предпринимают шаги, которые могут подорвать рост индустрии электромобилей. Они предлагают отменить федеральные субсидии, ввести новый ежегодный налог в $250 для владельцев электромобилей и вернуть приоритет нефтяному сектору.

Параллели с прошлым настораживают историков. В начале XX века электромобили также проиграли в борьбе с бензиновыми двигателями из-за отсутствия инфраструктуры и политической поддержки. Тогдашняя Америка стремилась к мобильности, но сельские районы не были электрифицированы до середины века. В 1926 году Конгресс США предоставил нефтяным компаниям возможность списывать 27,5% подоходного налога — льгота, просуществовавшая десятилетия и сделавшая бензиновые авто доминирующими.

Помимо политических препятствий, электромобили страдали от гендерных стереотипов. В начале прошлого века их рекламировали как «автомобили для дам» — тихие, чистые, удобные. Один из лозунгов того времени: «Веселое Рождество — электромобиль для жены». В то же время бензиновые авто ассоциировались с мужественностью и мощью.

И сегодня эти гендерные стереотипы не исчезли. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила: «Нет ничего более американского, чем рев V8 под капотом Mustang или Camaro». Американский миллиардер Илон Маск, глава Tesla, пытается усилить мужскую привлекательность электрокаров, выпуская такие модели, как массивный Cybertruck. Однако его сближение с консервативными кругами может оттолкнуть прогрессивных покупателей, изначально поддерживавших электромобили.

Историк из музея Петерсена Лесли Кендалл отмечает, что электромобили проиграли в прошлом не из-за технических недостатков, а из-за отсутствия инфраструктуры и более высокой стоимости — в 1908 году Ford Model T стоил $650, тогда как электрический родстер — $1 750.

Сегодня ситуация меняется. При администрации бывшего президента США Джо Байдена было выделено $7,5 млрд на строительство станций зарядки. Однако Трамп остановил реализацию программы. И все же, как отмечает Ричард Райкер, внук пионера электрических автомобилей Эндрю Райкера, технологические прорывы способны переломить ситуацию.

«Если можно будет зарядить автомобиль за пять минут и проехать 800 километров, двигатель внутреннего сгорания уйдет в историю», — говорит он.

Фото: NYT

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