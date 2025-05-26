Франция и Вьетнам подписали соглашения на $10 миллиардов
- 26.05.2025, 17:01
На фоне давления со стороны Трампа.
Во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Ханой Франция и Вьетнам подписали соглашения на сумму более $10 млрд. Визит направлен на укрепление французского влияния в регионе на фоне угроз США ввести высокие пошлины на европейские товары, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Это первый визит французского президента во Вьетнам за почти десять лет. На фоне давления со стороны США, требующих от Вьетнама увеличения закупок американских товаров, страна стремится укрепить отношения с Европой.
Макрон сообщил о подписании контрактов на 9 млрд евро (около $10,25 млрд), включая покупку 20 самолетов Airbus для VietJet, сотрудничество в сфере обороны, атомной энергетики, транспорта, спутников и вакцин Sanofi. Всего заключено 14 соглашений, однако новые могут быть объявлены позже.
Макрон подчеркнул важность свободы судоходства в Южно-Китайском море и расширения оборонного партнерства. Президент Вьетнама Лыонг Кыонг отметил, что оно включает обмен стратегической информацией, сотрудничество в кибербезопасности и борьбе с терроризмом.
Также Airbus договорился о развитии спутниковых проектов с Вьетнамом, а компания CMA CGM инвестирует $600 млн в строительство контейнерного терминала на севере страны до 2028 года.