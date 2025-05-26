В МВД Беларуси прокомментировали перестрелку российских силовиков в Орше 5 26.05.2025, 19:09

2,138

Перестрелку устроили майор и подполковник.

Тело 45-летнего мужчины обнаружили утром 26 мая на трассе Р87 Орша — Витебск. Подробности инцидента рассказали в МВД.

Труп нашли возле поселка Высокое, Оршанского района. Погибший — гражданин России. Рядом с телом стояла Lada без регистрационных знаков, и валялся «предмет, похожий на пистолет».

По подозрению в причастности к инциденту прибывшие на место оперативники задержали 41-летнего россиянина.

«Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются причины совершения преступления, род деятельности задержанного и погибшего», — отметили в МВД.

Как пишет местное издание Orsha.eu, утром 26 мая на перекресток приехали двое высокопоставленных сотрудников российской полиции. Один, по информации издания, — майор, другой — подполковник. У обоих были при себе травматические пистолеты, пишет Orsha.eu. В результате конфликта один из его участников погиб, другого задержали на месте происшествия.

Автомобиль без номеров. 26 мая 2025 года, Оршанский район. Фото: МВД

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com