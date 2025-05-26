В МВД Беларуси прокомментировали перестрелку российских силовиков в Орше

В МВД Беларуси прокомментировали перестрелку российских силовиков в Орше5
- 26.05.2025, 19:09
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Перестрелку устроили майор и подполковник.
Тело 45-летнего мужчины обнаружили утром 26 мая на трассе Р87 Орша — Витебск. Подробности инцидента рассказали в МВД.
Труп нашли возле поселка Высокое, Оршанского района. Погибший — гражданин России. Рядом с телом стояла Lada без регистрационных знаков, и валялся «предмет, похожий на пистолет».
По подозрению в причастности к инциденту прибывшие на место оперативники задержали 41-летнего россиянина.
«Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются причины совершения преступления, род деятельности задержанного и погибшего», — отметили в МВД.
Как пишет местное издание Orsha.eu, утром 26 мая на перекресток приехали двое высокопоставленных сотрудников российской полиции. Один, по информации издания, — майор, другой — подполковник. У обоих были при себе травматические пистолеты, пишет Orsha.eu. В результате конфликта один из его участников погиб, другого задержали на месте происшествия.