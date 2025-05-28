закрыть
28 мая 2025, среда, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны атаковали российскую «Кремниевую долину»

7
  • 28.05.2025, 7:31
  • 9,480
Дроны атаковали российскую «Кремниевую долину»

В Москве прогремели взрывы.

В ночь напротив 28 мая в Москве раздавались взрывы из-за атаки беспилотников. В результате удара в Зеленограде возник пожар на территории технопарка, повреждено здание, пишет New Voice.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО якобы сбили 33 дрона, которые летели в направлении столицы страны-агрессора. Информация об этом поступала в течение нескольких часов — с 00:30 до 04:30 ночи.

Отдельно подтверждено повреждение объекта в Зеленограде — одном из научно-промышленных центров РФ, расположенном на северо-западе от центра Москвы.

Несмотря на заверения российских властей об «отсутствии серьезных повреждений», в сети появились многочисленные фото и видео моментов взрывов, пролета дронов, падения на территорию технопарка «Элма» и последующего пожара.

Технопарк«Элма» называют российской «Кремниевой долиной» из-за концентрации высокотехнологичных компаний. Здесь сосредоточены компании, работающие в области микро- и радиоэлектроники, информационных технологий, аддитивного производства (3D-печать), оптических и контрольно-измерительных приборов, робототехники и нейротехнологий.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип