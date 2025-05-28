Дроны атаковали российскую «Кремниевую долину»7
- 28.05.2025, 7:31
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В Москве прогремели взрывы.
В ночь напротив 28 мая в Москве раздавались взрывы из-за атаки беспилотников. В результате удара в Зеленограде возник пожар на территории технопарка, повреждено здание, пишет New Voice.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО якобы сбили 33 дрона, которые летели в направлении столицы страны-агрессора. Информация об этом поступала в течение нескольких часов — с 00:30 до 04:30 ночи.
Отдельно подтверждено повреждение объекта в Зеленограде — одном из научно-промышленных центров РФ, расположенном на северо-западе от центра Москвы.
Несмотря на заверения российских властей об «отсутствии серьезных повреждений», в сети появились многочисленные фото и видео моментов взрывов, пролета дронов, падения на территорию технопарка «Элма» и последующего пожара.
Технопарк«Элма» называют российской «Кремниевой долиной» из-за концентрации высокотехнологичных компаний. Здесь сосредоточены компании, работающие в области микро- и радиоэлектроники, информационных технологий, аддитивного производства (3D-печать), оптических и контрольно-измерительных приборов, робототехники и нейротехнологий.