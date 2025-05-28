Атака украинских дронов повлияла на Belavia 28.05.2025, 13:34

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Фото: charter97.org

Рейсы могут задержаться.

Belavia озвучила причину возможной задержки рейсов 28 мая. Подробности рассказали в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

В сообщении сказано, что в ночь на 28 мая 2025 года в московских аэропортах были введены ограничения на полеты. В пресс-службе уточнили, что сейчас указанные ограничения сняты, однако, в частности, аэропорт «Шереметьево» предупреждает: могут возникнуть сложности с приемом и отправкой воздушных судов в течение всего дня.

В Belavia обратили внимание, что временные ограничения, которые вводятся со стороны аэропортов, так или иначе оказывают влияние на расписание авиакомпаний в целом.

Напомним, сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за массированной атаки украинских беспилотников, которая продолжалась всю ночь и утром 28 мая. Согласно онлайн-табло Внуково, с полуночи было задержано 64 рейса на вылет и 74 на прилет

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