ВСУ поразили крупнейшее предприятие РФ по выпуску микроэлектроники 28.05.2025, 18:38

Момент удара попал на видео.

В ходе ночного налета украинских дронов на Подмосковье ВСУ удалось поразить производящий микроэлектронику завод «Микрон», который входит в состав холдинга «Элемент» (им владеют АФК «Система» и «Ростех»). Об этом сообщает Astra.

По данным издания, ночью 28 мая удар дронов ВСУ пришелся по одному из производственных помещений «Микрона». Повреждения получила крыша и часть здания предприятия. Никто не пострадал. О попадании по объекту рано утром сообщал украинский канал Exilenova+.

Завод находится на территории технопарка «Элма» в Зеленограде на северо-западе от Москвы и входит в группу компаний «Элемент», объединяющую активы «Ростеха» в сфере микроэлектроники, включая холдинг «Росэлектроника» и «РТИ микроэлектроника».

Это — крупнейший российский производитель микроэлектроники, который специализируется в том числе на разработке чипов для платежной системы «Мир». Всего компания может изготавливать более 800 видов изделий: интегральные схемы для автотехники, интернета вещей, эксплуатации в экстремальных условиях, микросхемы для защищенных носителей данных и т. д. В 2022 году «Микрон» попал под санкции США вместе с рядом других участников российской микроэлектронной отрасли.

В отчете Генштаба ВСУ о проводившихся за последние сутки операциях атака на «Микрон» отдельно не обозначена. Отмечается, что был поражен ряд «важных объектов военно-промышленного комплекса» РФ.

Речь идет о подмосковном заводе «Кронштадт» (Дубна), выпускающем беспилотники «Орион», «Иноходец», «Молния», «Гром», «Термит», «Гелиос», «Сириус», а также «наземные комплексы управления». Также украинские дроны в Дубне атаковали предприятие «Радуга». По данным Генштаба ВСУ, там производят крылатые ракеты различных классов, используемые Москвой для атак на украинские гражданские объекты.

Помимо этого, беспилотники поразили завод «Ангстрем», выпускающий микроэлектронику в том числе для нужд российской армии, отметили в Генштабе ВСУ. «Зафиксировано попадание в район цели», — сообщили украинские военные.

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