Сингулярность и маркетинг: как ИИ изменит технологии в будущем 29.05.2025, 16:27

Среди новых направлений — нейромаркетинг, основанный на носимых устройствах.

С ростом интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь все ближе становится момент, который эксперты называют сингулярностью — теоретическим состоянием, при котором технологии выходят за пределы человеческого понимания и начинают развиваться автономно, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

По определению из энциклопедии «Британника», сингулярность означает радикальные и непредсказуемые изменения реальности, вызванные слиянием мощных новых технологий.

Мнения о сингулярности расходятся. Известный режиссер Джеймс Кэмерон выразил опасения: «Они говорят, что это не станет новым Skynet, но откуда нам это знать?» Один из основателей Microsoft Билл Гейтс также признал, что темпы развития ИИ «пугающе быстрые».

Тем не менее многие эксперты считают, что потенциальные риски сингулярности сравнимы с опасениями, которые когда-то вызывали печатный станок или интернет. Главное — правильно адаптироваться.

В маркетинговых технологиях ИИ уже играет ключевую роль — от аналитики email-рассылок до прогнозирования поведения клиентов. По словам соучредителя компании Meta (ранее — Facebook) Марка Цукерберга, нас ждет прорыв в использовании ИИ в рекламе: «Мы уже близки к тому, чтобы упростить креативную часть — создание видео и изображений для бизнеса».

Среди новых направлений — нейромаркетинг, основанный на носимых устройствах, отслеживающих эмоции, внимание и здоровье пользователя. По мере развития ИИ такие технологии станут более эмоционально чуткими и персонализированными.

В будущем маркетинг может трансформироваться в индустрию постчеловеческого взаимодействия, где ИИ-ассистенты будут решать задачи напрямую между собой — без участия человека. Например, персональный ИИ сможет связаться с ИИ службы поддержки для решения проблем клиента.

Сингулярность — не фантастика, а вызов, к которому стоит готовиться уже сейчас. Разработка интерфейсов, ориентированных как на человека, так и на ИИ, поможет компаниям адаптироваться и сохранить конкурентоспособность в меняющемся мире.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com