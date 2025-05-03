закрыть
3 мая 2025, суббота, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Атака на Новороссийск: морской дрон ВСУ сбил российский истребитель Су-30

5
  • 3.05.2025, 11:53
  • 8,550
Атака на Новороссийск: морской дрон ВСУ сбил российский истребитель Су-30

Безэкипажный катер успешно отработал по самолету ракетой Р-73.

Истребитель Су-30 подбили в районе Новороссийска в ходе массированной атаки дронами. Безэкипажный катер успешно отработал по самолету ракетой Р-73, сообщает «Фокус».

Российский Telegram-канал «Рыбарь» заявляет, что это произошло ночью 50 км западнее Новороссийска. Безэкипажный катер (БЭК) ударил по истребителю Су-30 ракетой Р-73.

«Подбили его по тактике «выманил — подловил». Летчики катапультировались, их подобрали гражданские моряки. Оба живы», — сообщил он.

Пропагандисты уверяют, что у ВС РФ средства борьбы с этой угрозой есть: обычные FPV-дроны с грамотными операторами якобы эффективно поражают БЭКи.

Безэкипажный катер ударил по Су-30 ракетой Р-73

Канал «Старше Эдды» отмечает, что украинские БЭКи оборудованы комплексом ракет ПВО или кустарным РСЗО. Катера работают на удалении 30-40 км от берега и для их поражения оккупанты поднимают в воздух авиацию.

Естественно, что самолеты подвергнутся огневому воздействию. Пропагандисты советуют применять дальнобойные дроны с боевой частью, которая якобы выведет из строя атакующий БЭК.

Российский Telеgram-канал Fighterbomber отмечает, что ночью 3 мая за весь Черноморский флот РФ «отдувалась» морская авиация. ВСУ подогнали в район Новороссийска более 30 БЭКов всех типов, также из района Одессы были запущены десятки дронов по Новороссийску.

БЭК крайне тяжело уничтожать авиацией — это можно сделать лишь при их визуальной видимости летчиком в момент атаки. Связано это с отсутствием в мире управляемых или самонаводящихся авиационных ракет для поражения малоразмерных, высокоскоростных и маневрирующих целей.

«Cамолеты вынуждены подходить к катерам практически в упор, неизбежно попадая под огонь ПЗРК, ЗРК и дистанционно управляемых пулеметов», — пишет автор канала.

Экипаж Су-30, по его словам, спас гражданский сухогруз, при этом вокруг одного из членов экипажа находилось сразу пять БЭКов.

Напомним, Краснодарский край РФ сегодня ночью атаковали ударные БПЛА и БЭК . В Новороссийске дрон угодил в многоэтажный дом ЖК «Аврора» благодаря работе средств РЭБ.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск — не ваш
Не лезьте, Минск — не ваш Ирина Халип
Перспективы победы Украины
Перспективы победы Украины Александр Немец, kasparov.ru
Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров