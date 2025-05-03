Атака на Новороссийск: морской дрон ВСУ сбил российский истребитель Су-30

Атака на Новороссийск: морской дрон ВСУ сбил российский истребитель Су-305
- 3.05.2025, 11:53
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Безэкипажный катер успешно отработал по самолету ракетой Р-73.
Истребитель Су-30 подбили в районе Новороссийска в ходе массированной атаки дронами. Безэкипажный катер успешно отработал по самолету ракетой Р-73, сообщает «Фокус».
Российский Telegram-канал «Рыбарь» заявляет, что это произошло ночью 50 км западнее Новороссийска. Безэкипажный катер (БЭК) ударил по истребителю Су-30 ракетой Р-73.
«Подбили его по тактике «выманил — подловил». Летчики катапультировались, их подобрали гражданские моряки. Оба живы», — сообщил он.
Пропагандисты уверяют, что у ВС РФ средства борьбы с этой угрозой есть: обычные FPV-дроны с грамотными операторами якобы эффективно поражают БЭКи.
Безэкипажный катер ударил по Су-30 ракетой Р-73
Канал «Старше Эдды» отмечает, что украинские БЭКи оборудованы комплексом ракет ПВО или кустарным РСЗО. Катера работают на удалении 30-40 км от берега и для их поражения оккупанты поднимают в воздух авиацию.
Естественно, что самолеты подвергнутся огневому воздействию. Пропагандисты советуют применять дальнобойные дроны с боевой частью, которая якобы выведет из строя атакующий БЭК.
Российский Telеgram-канал Fighterbomber отмечает, что ночью 3 мая за весь Черноморский флот РФ «отдувалась» морская авиация. ВСУ подогнали в район Новороссийска более 30 БЭКов всех типов, также из района Одессы были запущены десятки дронов по Новороссийску.
БЭК крайне тяжело уничтожать авиацией — это можно сделать лишь при их визуальной видимости летчиком в момент атаки. Связано это с отсутствием в мире управляемых или самонаводящихся авиационных ракет для поражения малоразмерных, высокоскоростных и маневрирующих целей.
«Cамолеты вынуждены подходить к катерам практически в упор, неизбежно попадая под огонь ПЗРК, ЗРК и дистанционно управляемых пулеметов», — пишет автор канала.
Экипаж Су-30, по его словам, спас гражданский сухогруз, при этом вокруг одного из членов экипажа находилось сразу пять БЭКов.
Напомним, Краснодарский край РФ сегодня ночью атаковали ударные БПЛА и БЭК . В Новороссийске дрон угодил в многоэтажный дом ЖК «Аврора» благодаря работе средств РЭБ.