Филигранная операция: ГУР ликвидировало десятки единиц вражеской техники 30.05.2025, 10:37

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Опубликованы эксклюзивные кадры масштабной операции.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало эксклюзивные кадры масштабной весенней операции на Купянском направлении, где бойцы «Спецподразделения Тимура» нанесли сокрушительный удар по российским оккупантам.

Операция была направлена на срыв планов противника относительно переправ через реку Оскол и недопущение расширения вражеского плацдарма на её правом берегу.

Комплексная операция – результат слаженной работы нескольких специальных групп, среди которых: Юнгер, РДК, Братство, Nobod, Стугна, Химера, Paragon, БДК, Сибирский Батальон, Аратта, 1514, Art Division, First Line, Raven Group.

Этот масштабный удар, проведённый в важном оперативном районе, демонстрирует не только эффективность украинских спецподразделений, но и бескомпромиссную готовность уничтожать врага на каждом метре украинской земли.

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