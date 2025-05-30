Бойцы ГУР испытали новое оружие против российской цели
- 30.05.2025, 15:45
Новейший дрон РФ упал в Черном море.
Для отражения ночной атаки российских беспилотников в Одесскую область успешно применили разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73.
Об этом сообщает украинская разведка.
Отмечается, что 29 мая после обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели.
Враждебный новейший реактивный беспилотник, вероятно «Дань-м», был уничтожен: он упал в Черное море.
«Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки», – добавили разведчики.