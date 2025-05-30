Бойцы ГУР испытали новое оружие против российской цели 30.05.2025, 15:45

Новейший дрон РФ упал в Черном море.

Для отражения ночной атаки российских беспилотников в Одесскую область успешно применили разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73.

Об этом сообщает украинская разведка.

Отмечается, что 29 мая после обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по цели.

Враждебный новейший реактивный беспилотник, вероятно «Дань-м», был уничтожен: он упал в Черное море.

«Обучение операторов указанной системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки», – добавили разведчики.

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