Financial Times: Украинский отряд байкеров бросает вызов российским дронам 31.05.2025, 9:02

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Солдаты тренируются действовать парами.

Украинский 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» сформировал первый в стране боевой отряд на мотоциклах, чтобы опередить российские дроны и обеспечить мобильность на фронте, пишут журналисты Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Солдаты тренируются действовать парами: один ведет мотоцикл, другой стреляет. Это — вынужденная тактика на фоне растущей угрозы с воздуха, где, по оценкам, более 70% потерь с обеих сторон причиняют атаки дронов.

«Полк «Скала» всегда ищет новые способы опередить врага», — рассказал один из бойцов отряда на условиях анонимности.

Использование мотоциклов на поле боя не ново: россияне применяют двухколесный транспорт, включая электросамокаты и велосипеды, уже более года. Но украинская инициатива вызвала споры. Критики, в том числе внутри армии, утверждают, что такие рейды слишком рискованны и противоречат доктрине сохранения жизни солдат. Российские байкерские отряды сами военные называют «отрядами самоубийц».

Однако в условиях, когда небо над фронтом буквально наводнено дронами, обе стороны пересматривают свою тактику передвижения. Киев адаптирует стратегии на фоне нового наступления России в Донецкой области и угрозы прорыва в Днепропетровскую область.

На учебной базе на востоке Украины бойцы «Скалы» осваивают тактику молниеносных ударов на китайских мотоциклах Forte Cross 300 Pro — легких, проходимых и недорогих (около $1500). Видео отряда демонстрируют практику быстрых нападений и экстренной эвакуации по пересеченной местности. «Въехал, ударил и исчез, пока не ответили», — объясняет боец.

Полк «Скала» был основан в 2022 году майором Юрием «Скалой» Харкавым, получившим прозвище за физическое сходство с актером Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Полк активно использует нестандартные подходы в бою, и байкерский отряд уже доказал свою эффективность в реальных операциях. «Скорость, внезапность и возможность быстро менять позиции дали отличные результаты», — утверждает один из бойцов.

Видео, опубликованное на прошлой неделе, показывает ночную атаку отряда на российские позиции. Успех «Скалы» вызвал интерес у других украинских частей, которые теперь также рассматривают возможность создания собственных мотоциклетных подразделений.

Военный аналитик Александр Коваленко предупреждает: да, мотоциклы — это скорость и маневренность, но они совершенно не защищают бойцов. По его мнению, двухколесный транспорт уместен в логистике, разведке или диверсионных операциях. «Но для штурмов? Это путь, с которого лучше свернуть, пока не стало слишком поздно».

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