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Стало известно, когда состоится повторное голосование о кандидатуре нового канцлера Германии

  • 6.05.2025, 15:43
Стало известно, когда состоится повторное голосование о кандидатуре нового канцлера Германии

Все парламентские фракции договорились завершить выборы канцлера до пятницы.

Бундестаг попытается со второй попытки избрать нового канцлера Германии во вторник во второй половине дня, сообщает ряд немецких СМИ, в том числе Die Welt, передает «Европейская правда».

По информации парламентских кругов, полученной изданием, ХДС/ХСС хочет провести второй тур сегодня.

Для этого необходимо сократить сроки второго тура, что, в свою очередь, требует двух третей голосов депутатов.

Это означает, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ будет зависеть от Левой партии или «Альтернативы для Германии».

По информации фракции ХДС/ХСС, все парламентские фракции договорились завершить выборы канцлера до пятницы.

По информации издания, выборы в Бундестаге планируется продолжить в 15:00 (по местному времени) вторника.

Как известно, нижняя палата немецкого парламента неожиданно не смогла избрать Фридриха Мерца канцлером с первой попытки.

Коалиция решила во второй раз выдвинуть Мерца в канцлеры.

Стоит отметить, что в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ, которые договорились о коалиции и согласовали то, что Мерц станет канцлером. Для избрания канцлером Мерцу нужны 316 голосов.

Против лидера консерваторов могли проголосовать его некоторые соратники.

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