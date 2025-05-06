Стало известно, когда состоится повторное голосование о кандидатуре нового канцлера Германии 6.05.2025, 15:43

Все парламентские фракции договорились завершить выборы канцлера до пятницы.

Бундестаг попытается со второй попытки избрать нового канцлера Германии во вторник во второй половине дня, сообщает ряд немецких СМИ, в том числе Die Welt, передает «Европейская правда».

По информации парламентских кругов, полученной изданием, ХДС/ХСС хочет провести второй тур сегодня.

Для этого необходимо сократить сроки второго тура, что, в свою очередь, требует двух третей голосов депутатов.

Это означает, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ будет зависеть от Левой партии или «Альтернативы для Германии».

По информации фракции ХДС/ХСС, все парламентские фракции договорились завершить выборы канцлера до пятницы.

По информации издания, выборы в Бундестаге планируется продолжить в 15:00 (по местному времени) вторника.

Как известно, нижняя палата немецкого парламента неожиданно не смогла избрать Фридриха Мерца канцлером с первой попытки.

Коалиция решила во второй раз выдвинуть Мерца в канцлеры.

Стоит отметить, что в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ, которые договорились о коалиции и согласовали то, что Мерц станет канцлером. Для избрания канцлером Мерцу нужны 316 голосов.

Против лидера консерваторов могли проголосовать его некоторые соратники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com