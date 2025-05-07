Индия нанесла серию ударов по Пакистану 5 7.05.2025, 7:32

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Исламабад ответил.

Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым пакистанскими властями районам Кашмира. Это произошло спустя две недели после того, как Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков, стоящих за нападением на туристов в контролируемой Индией части Кашмира. Тогда погибли 26 человек. Власти Пакистана обвинения отвергали, сообщает BBC.

«Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии», — заявила индийская армия.

Индийские власти утверждают, что ракетные удары поразили девять целей, связанных с боевиками, однако пакистанские власти это отрицают.

«Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не эскалационными по своему характеру. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их поражения», — заявила Индия.

Агентство Reuters передает слова анонимного источника в индийских военных кругах, согласно которым ракетные удары были нанесены по базам исламистских группировок.

Пакистанская армия заявила, что удары пришлись по районам с гражданским населением, а не по террористам. По ее данным, индийские самолеты запустили ракеты из своего воздушного пространства.

Пресс-служба пакистанской утверждает, , что в результате индийских ударов погибли восемь человек, 35 ранены, двое числятся пропавшими без вести. Ранее пресс-секретарь армии Пакистана Ахмед Шариф сказал BBC, что среди погибших - двое детей.

Один из ударов, как утверждает Шариф, пришелся по мечети.

Премьер-министр Пакистана Миан Мухаммад Шахбаз Шариф выпустил заявление, в котором пообещал ответить Индии.

«Коварный враг нанес подлый удар по пяти местам в Пакистане. Пакистан имеет полное право дать надлежащий ответ, и этот надлежащий ответ уже дается», — заявил премьер-министр.

Позже в ночь на среду пресс-служба пакистанской армии уточнила, что Индия нанесла 24 отдельных удара разными видами оружия по шести местам.

Представитель пакистанских военных заявил, что Исламабад «ответит в удобное для себя время и в удобном месте».

«Все истребители наших ВВС подняты в воздух. Это позорное и трусливое нападение, которое было совершено из воздушного пространства Индии», - заявил он.

По сообщениям с индийской стороны, пакистанская армия открыла артиллерийский огонь на линии разделения в Кашмире.

Позже в ночь на среду пресс-атташе пакистанской армии заявил, что Пакистан сбил пять индийских боевых самолетов, в том числе три французских истребителя Rafale и два советско-российских самолета, Су-30МКИ и МиГ-29. Подтверждений или опровержений с индийской стороны пока нет.

Кроме того, как утверждает пакистанская армия, она уничтожила штаб одной из индийских бригад.

Пакистан известил Совет безопасности ООН, что оставляет за собой право ответить на «неприкрытую агрессию со стороны Индии».

Пресс-служба индийской армии утверждает, что с индийской стороны погибли три человека. Об этом она утром среды сообщила BBC.

Индийские власти закрыли все учебные заведения в районах вдоль линии контроля. Пакистан тоже закрыл школы в столице, Исламабаде (он расположен недалеко от линии контроля), и других приграничных районах.

Как сообщает индийская пресса, утром среды министр обороны Индии Раджнат Сингх обсудил нанесенные по Пакистану удары с командующими сухопутными силами, авиацией и флотом.

На границе двух стран последние дни происходили перестрелки. Высказывались предположения, что Индия ответит военными ударами по Пакистану, как она это сделала после нападений боевиков в 2019 и 2016 годах.

«Огромная авантюра»

Анбарасан Этираджан

Редактор по Южной Азии, Всемирная служба BBC

Это резкая эскалация в противостоянии двух стран, обладающих ядерным оружием.

То, что Индия может начать военные действия, было ожидаемо, но интенсивность ракетных ударов по территории Пакистана удивила многих.

Индия утверждает, что некоторые из мест, которые она бомбит, связаны с боевиками, и удары по объектам пакистанской армии не наносились.

Пакистан пообещал нанести ответный удар, и от его характера и целей будет зависеть ответная реакция Дели.

Обе страны считают, что им удастся удержать эскалацию в рамках, но напряженность высока, а ход любого военного конфликта трудно предсказуем.

В прошлом США и другие страны вмешивались, чтобы сдержать эскалацию.

Сейчас, когда администрация Дональда Трампа отвлеклась на другие глобальные вопросы, неясно, как быстро Вашингтон предпримет меры по сдерживанию.

Политические лидеры обеих стран захотят продемонстрировать, что они действовали решительно, и заявить о своей победе.

Они пошли на огромную авантюру.

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