Макрон после общения с Трампом: Готовы действовать решительно, если РФ не остановит огонь

Макрон после общения с Трампом: Готовы действовать решительно, если РФ не остановит огонь1
- 9.05.2025, 18:10
- 2,134
Президент Франции пригрозил России ответом в случае отказа от прекращения огня.
Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 8 мая несколько раз говорил с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Макрона в Х.
Глава Франции приветствовал четкий призыв Трампа к установлению безусловного прекращения огня на 30 дней, как и британские и нордические партнеры. И подчеркнул, что в пятницу утром этот призыв также поддержали британские и скандинавские партнеры.
«Украина уже согласилась на это прекращение огня почти два месяца назад. Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если это не удастся, мы будем готовы реагировать решительно, со всеми европейцами и в близких консультациях с США», - отметил Макрон.
Напомним, Трамп после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что требует прекращения огня в Украине «в идеале на 30 дней».