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Точные прилеты: партизаны рассказали о последствиях ночных взрывов в Крыму

  • 13.06.2025, 12:35
  • 1,578
Точные прилеты: партизаны рассказали о последствиях ночных взрывов в Крыму

Из-за халатности командования оккупантов повреждена ценная техника.

В ночь на пятницу, 13 июня, во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, в результате которых среди российских военных есть погибшие и раненые.

Об этом рассказали в партизанском движении «Атеш» со ссылкой на своих агентов в составе 12 зенитного ракетного полка.

По словам партизан, есть «точные прилеты» по военным объектам российских оккупантов в Симферопольском районе аннексированного Россией полуострова.

«Как всегда, россияне пытаются замолчать последствия, но правда выйдет наружу — очень скоро всё станет известно. Наши агенты сообщают, что из-за халатности командования была повреждена ценная техника — вероятно зенитно-ракетный комплекс», — говорится в публикации в Telegram-канале «Атеш».

Также есть потери среди личного состава, однако точное количество ликвидированных и раненых пока неизвестно.

В ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму прогремели многочисленные взрывы . В социальных сетях сообщали о вероятных атаках беспилотников и работе систем противовоздушной обороны.

По данным паблика Крымский ветер, взрывы звучали в Севастополе, Евпатории и Саках, Бахчисарайском районе, Симферополе, Гвардейском, Перевальном, Феодосии и Алуште.

В Министерстве обороны страны-агрессора РФ сообщали о якобы уничтожении над Крымом 70 украинских БпЛА.

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