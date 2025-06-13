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Массированный налет дронов на Крым: взрывы раздавались по всему полуострову

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  • 13.06.2025, 8:00
  • 6,114
Массированный налет дронов на Крым: взрывы раздавались по всему полуострову

Беспилотники могли поразить военные аэродромы РФ.

В ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму была слышна серия мощных взрывов. В соцсетях массово писали об атаке беспилотников и активной работе российской ПВО.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Так, после 03:00 жители Симферополя и окрестных районов слышали звуки взрывов и пролет дронов.

Также взрывы были зафиксированы в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче и Кировском районе.

В сообщениях отмечается, что, по предварительным данным, беспилотники могли достичь военных объектов, в частности аэродромов Саки, Гвардейское и Кировское.

По состоянию на утро 13 июня официальные органы страны-агрессора не обнародовали ни одного заявления относительно событий.

Ситуация в районе Перевального

Также по сообщениям очевидцев в соцсетях, в ночь на 13 июня были слышны звуки взрывов и характерное гудение беспилотника в районе Перевального, который находится под оккупацией. Именно в этом районе дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота РФ и 8-й артиллерийский полк и 16 мая ВСУ поразили в этом районе склады с боеприпасами.

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