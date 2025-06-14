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Недалеко от центра Минска на два дня перекрывают движение

  • 14.06.2025, 10:35
  • 1,620
Недалеко от центра Минска на два дня перекрывают движение
иллюстративное фото

Этот участок уже не первый раз преподносит «сюрпризы» автомобилистам.

Движение всех видов транспорта ограничат на улице Толстого, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Запрет действует с 01:00 14 июня до 05:00 16 июня на участке от улицы Московской до улицы Вокзальной в обоих направлениях.

Также будут закрыты:

повороты с ул. Московской на ул. Толстого в сторону ул. Аранской

движение по развязке с ул. Московской на ул. Толстого в сторону пер. Домашевского.

Это связано с проведением демонтажных работ на путепроводе (с пр. Независимости на ул. Московскую).

В ГАИ предлагают альтернативные маршруты в объезд проблемного участка:

со стороны пер. Домашевского – по ул. Московской, Суражской, Вокзальной и Толстого

со стороны ул. Аранской – по ул. Толстого, Вокзальной, Суражской, Железнодорожной, Щорса, пр. Дзержинского и ул. Толстого.

Ремонт моста в центре Минска

С тех пор как путепровод на проспекте Независимости закрыли на реконструкцию, жизнь горожан заметно усложнилась.

К ремонту моста готовились заранее: предупреждали минчан, продумывали схему движения общественного транспорта.

Но пробки в центре города все равно застали врасплох водителей и пассажиров. В первые дни заторы на этом участке оценивали в 9 баллов, автобусы и троллейбусы в часы пик выбились из графика на 20–30 минут.

Лишь со временем минчане привыкли и адаптировались к новым маршрутам. Сейчас дороги хоть и загружены, но проехать можно.

Завершить ремонт моста обещали к 1 декабря 2025 года.

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