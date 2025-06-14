Недалеко от центра Минска на два дня перекрывают движение 14.06.2025, 10:35

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иллюстративное фото

Этот участок уже не первый раз преподносит «сюрпризы» автомобилистам.

Движение всех видов транспорта ограничат на улице Толстого, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Запрет действует с 01:00 14 июня до 05:00 16 июня на участке от улицы Московской до улицы Вокзальной в обоих направлениях.

Также будут закрыты:

повороты с ул. Московской на ул. Толстого в сторону ул. Аранской

движение по развязке с ул. Московской на ул. Толстого в сторону пер. Домашевского.

Это связано с проведением демонтажных работ на путепроводе (с пр. Независимости на ул. Московскую).

В ГАИ предлагают альтернативные маршруты в объезд проблемного участка:

со стороны пер. Домашевского – по ул. Московской, Суражской, Вокзальной и Толстого

со стороны ул. Аранской – по ул. Толстого, Вокзальной, Суражской, Железнодорожной, Щорса, пр. Дзержинского и ул. Толстого.

Ремонт моста в центре Минска

С тех пор как путепровод на проспекте Независимости закрыли на реконструкцию, жизнь горожан заметно усложнилась.

К ремонту моста готовились заранее: предупреждали минчан, продумывали схему движения общественного транспорта.

Но пробки в центре города все равно застали врасплох водителей и пассажиров. В первые дни заторы на этом участке оценивали в 9 баллов, автобусы и троллейбусы в часы пик выбились из графика на 20–30 минут.

Лишь со временем минчане привыкли и адаптировались к новым маршрутам. Сейчас дороги хоть и загружены, но проехать можно.

Завершить ремонт моста обещали к 1 декабря 2025 года.

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