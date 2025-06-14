Недалеко от центра Минска на два дня перекрывают движение
- 14.06.2025, 10:35
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Этот участок уже не первый раз преподносит «сюрпризы» автомобилистам.
Движение всех видов транспорта ограничат на улице Толстого, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Запрет действует с 01:00 14 июня до 05:00 16 июня на участке от улицы Московской до улицы Вокзальной в обоих направлениях.
Также будут закрыты:
повороты с ул. Московской на ул. Толстого в сторону ул. Аранской
движение по развязке с ул. Московской на ул. Толстого в сторону пер. Домашевского.
Это связано с проведением демонтажных работ на путепроводе (с пр. Независимости на ул. Московскую).
В ГАИ предлагают альтернативные маршруты в объезд проблемного участка:
со стороны пер. Домашевского – по ул. Московской, Суражской, Вокзальной и Толстого
со стороны ул. Аранской – по ул. Толстого, Вокзальной, Суражской, Железнодорожной, Щорса, пр. Дзержинского и ул. Толстого.
Ремонт моста в центре Минска
С тех пор как путепровод на проспекте Независимости закрыли на реконструкцию, жизнь горожан заметно усложнилась.
К ремонту моста готовились заранее: предупреждали минчан, продумывали схему движения общественного транспорта.
Но пробки в центре города все равно застали врасплох водителей и пассажиров. В первые дни заторы на этом участке оценивали в 9 баллов, автобусы и троллейбусы в часы пик выбились из графика на 20–30 минут.
Лишь со временем минчане привыкли и адаптировались к новым маршрутам. Сейчас дороги хоть и загружены, но проехать можно.
Завершить ремонт моста обещали к 1 декабря 2025 года.