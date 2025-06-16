Белорус из Израиля показал свой дом после атаки иранских ракет 16.06.2025, 8:34

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Владимир Черничкин живет в Бат-Яме.

Белорус Владимир Черничкин вместе с женой и сыном живет в израильском Бат-Яме. После атаки Ирана на Израиль в ночь на 15 июня прилетело и по его дому.

Блогер показывает, как выглядит их жилье. Ударом выбило дверь, раскололо потолок, разбросало вещи.

На одном из видео видно, как пылает соседний дом.

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