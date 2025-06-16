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The Telegraph: Путин и Си паникуют из-за Ирана

  • 16.06.2025, 13:16
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The Telegraph: Путин и Си паникуют из-за Ирана
Фото: Getty Images

Тегеран может утратить статус ключевого союзника.

Россия и Китай с обеспокоенностью наблюдают за развитием конфликта на Ближнем Востоке, где Иран сталкивается с серьезным внутренним и внешним давлением. Обострение ситуации угрожает их стратегическому партнерству с Тегераном — важным противовесом американскому влиянию в регионе, пишет британская газета The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Москва уже лишилась значимой военной опоры в Сирии после падения режима Башара Асада в декабре, и потеря Ирана нанесет еще больший ущерб амбиция Путина. Пекин же рискует лишиться надежного поставщика энергоресурсов: Китай импортирует до 2 млн баррелей нефти в день из Ирана.

Обе страны традиционно поддерживают иранский режим — включая резкую критику в адрес Израиля после недавних ударов по военным и ядерным объектам. Однако сейчас Иран, сотрясаемый изнутри и извне, превращается скорее в обузу.

Хотя Россия уже наладила собственное производство иранских дронов, ключевой угрозой остается возможный выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Обладание Ираном ядерным арсеналом поставит под вопрос его зависимость от «дракона и медведя».

Пекин и Москва продолжают дипломатические усилия — включая экстренные заседания МАГАТЭ и переговоры на высоком уровне. Однако беспокойство растет: дестабилизация Ирана грозит нарушением баланса сил, который так устраивал авторитарных союзников.

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