The Telegraph: Путин и Си паникуют из-за Ирана 16.06.2025, 13:16

3,510

Фото: Getty Images

Тегеран может утратить статус ключевого союзника.

Россия и Китай с обеспокоенностью наблюдают за развитием конфликта на Ближнем Востоке, где Иран сталкивается с серьезным внутренним и внешним давлением. Обострение ситуации угрожает их стратегическому партнерству с Тегераном — важным противовесом американскому влиянию в регионе, пишет британская газета The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Москва уже лишилась значимой военной опоры в Сирии после падения режима Башара Асада в декабре, и потеря Ирана нанесет еще больший ущерб амбиция Путина. Пекин же рискует лишиться надежного поставщика энергоресурсов: Китай импортирует до 2 млн баррелей нефти в день из Ирана.

Обе страны традиционно поддерживают иранский режим — включая резкую критику в адрес Израиля после недавних ударов по военным и ядерным объектам. Однако сейчас Иран, сотрясаемый изнутри и извне, превращается скорее в обузу.

Хотя Россия уже наладила собственное производство иранских дронов, ключевой угрозой остается возможный выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Обладание Ираном ядерным арсеналом поставит под вопрос его зависимость от «дракона и медведя».

Пекин и Москва продолжают дипломатические усилия — включая экстренные заседания МАГАТЭ и переговоры на высоком уровне. Однако беспокойство растет: дестабилизация Ирана грозит нарушением баланса сил, который так устраивал авторитарных союзников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com