The Telegraph: Путин и Си паникуют из-за Ирана
- 16.06.2025, 13:16
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Тегеран может утратить статус ключевого союзника.
Россия и Китай с обеспокоенностью наблюдают за развитием конфликта на Ближнем Востоке, где Иран сталкивается с серьезным внутренним и внешним давлением. Обострение ситуации угрожает их стратегическому партнерству с Тегераном — важным противовесом американскому влиянию в регионе, пишет британская газета The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
Москва уже лишилась значимой военной опоры в Сирии после падения режима Башара Асада в декабре, и потеря Ирана нанесет еще больший ущерб амбиция Путина. Пекин же рискует лишиться надежного поставщика энергоресурсов: Китай импортирует до 2 млн баррелей нефти в день из Ирана.
Обе страны традиционно поддерживают иранский режим — включая резкую критику в адрес Израиля после недавних ударов по военным и ядерным объектам. Однако сейчас Иран, сотрясаемый изнутри и извне, превращается скорее в обузу.
Хотя Россия уже наладила собственное производство иранских дронов, ключевой угрозой остается возможный выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Обладание Ираном ядерным арсеналом поставит под вопрос его зависимость от «дракона и медведя».
Пекин и Москва продолжают дипломатические усилия — включая экстренные заседания МАГАТЭ и переговоры на высоком уровне. Однако беспокойство растет: дестабилизация Ирана грозит нарушением баланса сил, который так устраивал авторитарных союзников.