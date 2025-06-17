В Гомеле снесли кафе с портретом Сталина 2 17.06.2025, 15:47

Архивное фото: Флагшток

При разборе кафе рабочие бросили на землю красные и зеленые флаги.

Гомельский «ябатька» Виталий Дробышевский обвинил руководство города и области в уничтожении бизнеса по политическим мотивам. Поводом стал снос его кафе, где красовался портрет Сталина, пишет «Флагшток».

Он записал видеообращение. В видео он заявил, будто кафе снесли за то, что он «защищал память об Иосифе Виссарионовиче Сталине». Также он возмутился, что при разборе кафе рабочие бросили на землю красные и зеленые флаги. Дробышевский обратился по этому поводу к присутствующим милиционерам, а те приказали выключить камеру.

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