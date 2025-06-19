Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов 19.06.2025, 14:24

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Украинские партизаны разгадали маневр оккупантов.

Активность позволила агентам партизанской сети идентифицировать места временного расположения вражеской инженерной техники.

Во временно оккупированном Крыму зафиксировано активное перемещение военной техники армии РФ. По сообщению партизанского движения «АТЕШ» в Telegram, речь идет об имитации подготовки к возможному форсированию южной части Днепра.

«Наши агенты зафиксировали активное перемещение военной инженерной техники между Феодосией и Джанкоем. Оккупанты распространяют ложную информацию о том, что техника направляется в Херсонскую область для форсирования Днепра», - отметили в «АТЕШ».

Как сообщают источники движения, враг целенаправленно распространял дезинформацию, якобы техника направлялась в Херсонскую область, чтобы переправиться через Днепр. Таким образом оккупанты пытались ввести в заблуждение украинское военное командование относительно реальных планов.

По данным «АТЕШ», этот маневр оказался расточительным - были потрачены немалые ресурсы, в частности топливо, без всякой реальной пользы.

«Эта ненужная активность помогла агентам «АТЕШ» выявить стоянки инженерной техники оккупантов. Полученные данные уже переданы Силам обороны Украины для точного планирования и успешных ударов по врагу», - добавили представители движения.

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