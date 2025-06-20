Новый флагман: самый большой кроссовер BMW заметили во время тестов 20.06.2025, 11:09

Авто предложат в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических версиях.

В Германии во время испытаний заметили новый BMW X7 второго поколения. Большой кроссовер предложат в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических версиях мощностью до 900 сил.

Флагманский кроссовер BMW X7 дебютирует в конце 2026 или в 2027 году. Первые его подробности раскрыло британское издание Autocar.

Новый BMW X7 оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали его дизайна можно разглядеть. Кроссовер сохраняет знакомый силуэт с высоким капотом и малым углом наклона заднего стекла.

Остались и «двухэтажные» диодные фары, а вот решетка радиатора увеличена в размерах. Боковины стали более выпуклыми. Также обращают на себя внимание миниатюрные дверные ручки (как у Ford Mustang Mach-E) и двухсекционная дверь багажника.

Кроссовер BMW X7 второй генерации сохранит платформу CLAR, однако несколько подрастет в размерах. Останутся знакомые бензиновые турбомоторы объемом 3,0 и 4,4 л, а также 3,0-литровые турбодизели. Их дополнят 48-вольтными «мягкими» гибридными установками.

Вместе с тем, в линейке должны появиться электрифицированные версии. В частности, ожидаются плагин-гибрид и несколько электрических модификаций iX7. Самым мощным станет вариант от Alpina на 900 сил.

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