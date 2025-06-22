Главный дипломат Ирана летит к Путину
- 22.06.2025, 14:13
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Министр иностранных дел страны анонсировал визит в Москву.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи анонсировал визит в Москву на фоне новостей об атаке США на ядерные объекты страны.
Об этом главный дипломат Тегерана заявил на пресс-конференции в воскресенье, 22 июня, пишет The New York Times.
По словам Арагчи, он вскоре отправится в Россию. Завтра, 23 июня, глава МИД Ирана встретится с правителем РФ Владимиром Путиным.
«Россия является другом Ирана, и мы имеем стратегическое партнерство, и мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции», - сказал он.
В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб.