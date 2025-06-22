Тихановский отказался пожимать руку Лукашенко 1 22.06.2025, 16:05

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Экс-политзаключенный рассказал о встрече с диктатором в СИЗО КГБ.

Блогер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский провел первую пресс-конференцию после освобождения. Он рассказал о встрече с диктатором в СИЗО КГБ в 2020 году.

Тихоновский говорит, что отказался пожать руку Лукашенко.

«Он заходит и начинает всем руки пожимать. Три камеры и так снимали, еще его оператор. Раз… два… Бабарико. То есть всех нахрапом. Ко мне подходит — а я ему руку не даю.

И он: а почему? Сейчас вы поймете, что за человек! Он: почему не даешь руку? Я говорю: так коронавирус же. А он: так я уже переболел.

Вы представляете? Чмо это — думает только о себе. Я не даю — потому что коронавирус. А он — «так я ж уже переболел».

И в конце я ему тоже руку не дал. И вот засняли потом на камеру, что Бабарико, мол, пожимает ему руку. Представляете, какая низость».

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