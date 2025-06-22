Вэнс ответил Медведеву

Вэнс ответил Медведеву1
- 22.06.2025, 20:06
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Вице-президент США назвал заявление российского политика «странным».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что одна из немногих вещей, в которых сходятся во мнениях США, Россия и Китай, заключается в том, «они не хотят гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке».
В интервью телеканалу ABC Вэнс сослался на твит Дмитрия Медведева, бывшего президента и заместителя председателя Совета безопасности России, который заявил, что после американской атаки на иранские ядерные объекты страна наверняка будет производить ядерное оружие и что «многие страны готовы напрямую поставлять Ирану свои собственные ядерные боеголовки».
«Ну, во-первых, я думаю, что это странный ответ, но я также не знаю, говорит ли этот парень от имени президента Путина или российского правительства», - сказал Вэнс. «Одна из вещей, которую мы уловили в наших разговорах с русскими за последние несколько месяцев, несмотря на наши многочисленные разногласия с российским государством, заключается в том, что они были очень последовательны и не хотят, чтобы Иран получил ядерное оружие», - добавил он