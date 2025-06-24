Трамп показал сообщение, которое ему прислал Рютте перед саммитом НАТО 24.06.2025, 19:16

2,080

Генсек НАТО пообещал, что все члены Альянса увеличат расходу на оборону.

Дональд Трамп похвастался сообщением от генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором тот поздравил его с «решительными действиями» в отношении Ирана и достижением согласия между всеми союзниками Альянса по увеличению оборонных расходов.

Соответствующий скриншот он опубликовал во вторник, 24 июня, в соцсети Truth Social.

В сообщении говорилось: «Поздравляю и благодарю за ваши решительные действия в отношении Ирана — это было действительно чрезвычайно. Никто другой не осмелился это сделать. Это обеспечит нашу безопасность».

Представители НАТО подтвердили The Guardian, что это сообщение Рютте направил Трампу во вторник, когда тот направлялся в Гаагу на саммит Альянса.

Рютте также написал: «Вы летите к еще одному большому успеху сегодня вечером в Гааге. Вы достигнете того, чего не мог сделать ни один американский президент в течение десятилетий. Европа теперь будет платить БОЛЬШУЮ цену — как и должна — и это будет ваша победа».

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Кроме того, американский президент подтвердил возможную встречу с Владимиром Зеленским.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com