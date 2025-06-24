Поляки будут работать меньше без потери зарплаты
- 24.06.2025, 22:54
В стране вводится пилотный проект: сокращенный рабочий день и трехдневные выходные.
В Польше вводится четырехдневная трудовая неделя без потери в зарплате.
Проект с конца июня заработает в пилотном режиме.
По информации местного Министерства семьи, труда и соцполитики, целью чиновники ставят сокращение трудового времени на 20% в год.
Известно, что сотрудники смогут сами выбрать комфортный режим труда.
Например, работать по шесть часов в день вместо восьми. Другая версия – отдыхать три дня в неделю вместо двух существующих. Также можно получать дополнительные дни отпуска, при этом зарплата останется прежней.
На первый год программы выделено 10 млн злотых (около $2,7 млн).
Работодателей тоже поддержат. Они смогут получить до 1 млн злотых на внедрение нового графика. Деньги можно потратить на изменение внутреннего распорядка, новые системы учета рабочего времени, а также консультации и помощь экспертов.
Ожидается, что пилот будет идти около полутора лет.
Недавний отчет Евростата показал, что поляки трудятся практически больше всех в ЕС.
Рабочая неделя здесь длится 38,9 часа, тогда как среднее время по Евросоюзу – 36 часов.
В Испании, Германии, Исландии и Бельгии, к примеру, действуют укороченные рабочие недели по 35–38 часов. Во Франции после введения 35-часовой недели ВВП вырос на 81%.