Поляки будут работать меньше без потери зарплаты 24.06.2025, 22:54

Фото: charter97.org

В стране вводится пилотный проект: сокращенный рабочий день и трехдневные выходные.

В Польше вводится четырехдневная трудовая неделя без потери в зарплате.

Проект с конца июня заработает в пилотном режиме.

По информации местного Министерства семьи, труда и соцполитики, целью чиновники ставят сокращение трудового времени на 20% в год.

Известно, что сотрудники смогут сами выбрать комфортный режим труда.

Например, работать по шесть часов в день вместо восьми. Другая версия – отдыхать три дня в неделю вместо двух существующих. Также можно получать дополнительные дни отпуска, при этом зарплата останется прежней.

На первый год программы выделено 10 млн злотых (около $2,7 млн).

Работодателей тоже поддержат. Они смогут получить до 1 млн злотых на внедрение нового графика. Деньги можно потратить на изменение внутреннего распорядка, новые системы учета рабочего времени, а также консультации и помощь экспертов.

Ожидается, что пилот будет идти около полутора лет.

Недавний отчет Евростата показал, что поляки трудятся практически больше всех в ЕС.

Рабочая неделя здесь длится 38,9 часа, тогда как среднее время по Евросоюзу – 36 часов.

В Испании, Германии, Исландии и Бельгии, к примеру, действуют укороченные рабочие недели по 35–38 часов. Во Франции после введения 35-часовой недели ВВП вырос на 81%.

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