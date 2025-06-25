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Борислав Береза: Россия кинула Иран, и это прекрасно

  • 25.06.2025, 15:34
  • 2,042
Борислав Береза: Россия кинула Иран, и это прекрасно
Борислав Береза

Слабый Кремль — это плюс для цивилизованного мира.

Война между Ираном и Израилем, который поддержали США, закончилась в течение 12 дней.

Будут ли эти события иметь далеко идущие последствия? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Война не закончилась. Она завершилась лишь в официальных заявлениях, но любое действие может вновь ее разжечь. Более того, эта война обязательно получит продолжение — рано или поздно. Иран не отказался от идеи уничтожения Израиля, а Израиль не откажется от превентивных ударов ради своей безопасности. Поэтому мы увидим, как война будет развиваться дальше.

Этот конфликт давно зрел и, наконец, перешел в активную фазу. Сейчас никто не может точно сказать, в какой форме он проявится в следующий раз. Одна разведка утверждает, что обогащенный уран был перемещен, объекты разрушены недостаточно. Другая — что все уничтожено. Точной информации нет.

Важно понимать: Иран — часть оси зла, наряду с Россией, Северной Кореей и режимом Лукашенко. Эти режимы объединяет идеология тоталитаризма и ненависть к свободному миру. Никто не удивится, если одна из этих стран поможет другой в нанесении удара по демократиям.

Теракты 11 сентября в США и 7 октября в Израиле показали, что атаки могут быть масштабными и неожиданными. Иран по-прежнему придерживается идеи уничтожения Израиля — и от своих планов не отказывается.

— Режим аятолл ослаб. Повлияет ли это на Россию?

— Россия показала себя слабой по отношению к Ирану. Несмотря на союзнические заявления, Москва никак не помогла Тегерану — ни политически, ни военным путем. Это очередное подтверждение, что Россия всегда кинет тебя, если у нее будет возможность. Россия кинула Иран — это прекрасно.

Кроме того, Россия доказала, что она несостоятельна как переговорщик. Путин предлагал Трампу посредничество — тот отказался. Путин звонил Нетаньяху, с которым якобы у него теплые отношения — и снова безрезультатно.

Слабая Россия на международной арене — это плюс для цивилизованного мира. Иран очередной раз убедился, что Россия никчемная, и скорее всего, будет еще больше дрейфовать в сторону Китая, к которому дрейфовал и раньше.

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