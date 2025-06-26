Эрдоган принялся критиковать российские системы ПВО

Эрдоган принялся критиковать российские системы ПВО5
- 26.06.2025, 16:05
- 6,434
С-400 показали свою беспомощность в Иране.
Российские ракетные комплексы С-400 не могут полностью обеспечить потребность Турции в противовоздушной обороне (ПВО), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Наше общество поняло это наглядно в последние дни [в связи с войной Израиля и Ирана]. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО», — сказал Эрдоган. Он напомнил о проекте «Стальной купол», который объединяет разновысотные системы ПВО, сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы. Однако подчеркнул, что пока прогресс Турции в этом вопросе остается «недостаточным».
Эрдоган также отметил разработку собственных зенитных ракетных систем — Siper, Korkut, Hisar и Sungur, которые, по его словам, не были бы созданы, если бы страна сидела «в своем углу» и рассчитывала «купить у кого-то» вооружение. В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35. В сентябре 2021 года Эрдоган заявил, что Анкара намерена приобрести вторую партию С-400. Позднее в Анкаре уточнили, что готовы закупить у других стран ракетные комплексы, если они по характеристикам будут аналогичны российским.