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Эрдоган принялся критиковать российские системы ПВО

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  • 26.06.2025, 16:05
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Эрдоган принялся критиковать российские системы ПВО
Реджеп Тайип Эрдоган

С-400 показали свою беспомощность в Иране.

Российские ракетные комплексы С-400 не могут полностью обеспечить потребность Турции в противовоздушной обороне (ПВО), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наше общество поняло это наглядно в последние дни [в связи с войной Израиля и Ирана]. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО», — сказал Эрдоган. Он напомнил о проекте «Стальной купол», который объединяет разновысотные системы ПВО, сенсоры и средства радиоэлектронной борьбы. Однако подчеркнул, что пока прогресс Турции в этом вопросе остается «недостаточным».

Эрдоган также отметил разработку собственных зенитных ракетных систем — Siper, Korkut, Hisar и Sungur, которые, по его словам, не были бы созданы, если бы страна сидела «в своем углу» и рассчитывала «купить у кого-то» вооружение. В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35. В сентябре 2021 года Эрдоган заявил, что Анкара намерена приобрести вторую партию С-400. Позднее в Анкаре уточнили, что готовы закупить у других стран ракетные комплексы, если они по характеристикам будут аналогичны российским.

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