Пашинян анонсировал национализацию принадлежащей прокремлевскому олигарху энергокомпании 26.06.2025, 16:49

Никол Пашинян

«Электрические сети Армении» принадлежат Самвелу Карапетяну.

Партия «Гражданский договор» (ГД) подготовила законопроект о передаче компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит отправленному в следственный изолятор пророссийскому миллиардеру Самвелу Карапетяну, под контроль государства. Об этом сообщает сайт News.am со ссылкой на премьер-министра Никола Пашиняна.

По его словам, члены фракции «ГД» в Национальном Собрании Армении обсудили проект закона о национализации компании, обслуживающей более 1 млн потребителей, с членами правительства. «Этот процесс не будет одноэтапным, но очевидно, что государство должно в максимально сжатые сроки взять управление „Электрическими сетями Армении“ в свои руки. Законопроект включен в повестку, и соответствующие изменения в законодательство будут приняты в ходе внеочередного заседания [1 июля]», — сказал Пашинян в ходе заседания правительства в четверг.

Премьер-министр отметил, что государство должно «эффективно и быстро» осуществить процедуру деприватизации и сформировать «эффективную модель управления компанией». Кроме того, власти Армении планируют вывести пакет акций «Электросетей» на биржевые торги, чтобы их мог купить любой желающий.

Главу группы компаний «Ташир» 59-летнего Карапетяна и десятки его сторонников задержали в Ереване 18 июня. Армянские правоохранители обвинили миллиардера (Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд) в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении) и арестовали на два месяца. Задержание произошло на фоне конфликта между Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Карапетян открыто поддержал духовенство, обвинив власти в нападках на церковь и ее историческое наследие.

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