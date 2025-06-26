закрыть
26 июня 2025, четверг, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пашинян анонсировал национализацию принадлежащей прокремлевскому олигарху энергокомпании

  • 26.06.2025, 16:49
Пашинян анонсировал национализацию принадлежащей прокремлевскому олигарху энергокомпании
Никол Пашинян

«Электрические сети Армении» принадлежат Самвелу Карапетяну.

Партия «Гражданский договор» (ГД) подготовила законопроект о передаче компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит отправленному в следственный изолятор пророссийскому миллиардеру Самвелу Карапетяну, под контроль государства. Об этом сообщает сайт News.am со ссылкой на премьер-министра Никола Пашиняна.

По его словам, члены фракции «ГД» в Национальном Собрании Армении обсудили проект закона о национализации компании, обслуживающей более 1 млн потребителей, с членами правительства. «Этот процесс не будет одноэтапным, но очевидно, что государство должно в максимально сжатые сроки взять управление „Электрическими сетями Армении“ в свои руки. Законопроект включен в повестку, и соответствующие изменения в законодательство будут приняты в ходе внеочередного заседания [1 июля]», — сказал Пашинян в ходе заседания правительства в четверг.

Премьер-министр отметил, что государство должно «эффективно и быстро» осуществить процедуру деприватизации и сформировать «эффективную модель управления компанией». Кроме того, власти Армении планируют вывести пакет акций «Электросетей» на биржевые торги, чтобы их мог купить любой желающий.

Главу группы компаний «Ташир» 59-летнего Карапетяна и десятки его сторонников задержали в Ереване 18 июня. Армянские правоохранители обвинили миллиардера (Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд) в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении) и арестовали на два месяца. Задержание произошло на фоне конфликта между Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Карапетян открыто поддержал духовенство, обвинив власти в нападках на церковь и ее историческое наследие.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко