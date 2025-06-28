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В Австрии введут обязательные работы для беженцев

  • 28.06.2025, 2:00
В Австрии введут обязательные работы для беженцев

Отказ от участия дважды без уважительной причины влечет за собой серьезные последствия.

С 1 июля федеральная земля Бургенланд в Австрии введет правило об обязательной общественно полезной работе для беженцев.

Как сообщает BILD, получатели убежища должны будут, например, ухаживать за парками, помогать в домах престарелых или заниматься уборкой.

Отмечается, что за час работы предусмотрена оплата в размере 1,6 евро, а отказ от участия дважды без уважительной причины влечет за собой серьезные последствия.

В этом случае, как пояснила министр социальной политики Бургенланда Даниэла Винклер, человеку грозит потеря базовой помощи - простое место для сна вместо квартиры, никакой медицинской страховки, только минимальное питание и базовое лечение. Она добавила:

- Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу.

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