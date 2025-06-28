В Австрии введут обязательные работы для беженцев
- 28.06.2025, 2:00
Отказ от участия дважды без уважительной причины влечет за собой серьезные последствия.
С 1 июля федеральная земля Бургенланд в Австрии введет правило об обязательной общественно полезной работе для беженцев.
Как сообщает BILD, получатели убежища должны будут, например, ухаживать за парками, помогать в домах престарелых или заниматься уборкой.
Отмечается, что за час работы предусмотрена оплата в размере 1,6 евро, а отказ от участия дважды без уважительной причины влечет за собой серьезные последствия.
В этом случае, как пояснила министр социальной политики Бургенланда Даниэла Винклер, человеку грозит потеря базовой помощи - простое место для сна вместо квартиры, никакой медицинской страховки, только минимальное питание и базовое лечение. Она добавила:
- Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу.