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Трамп: Я спас Хаменеи, а он говорит гадости и будет наказан

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  • 28.06.2025, 8:46
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Трамп: Я спас Хаменеи, а он говорит гадости и будет наказан

Президент США обвинил главу Ирана в неблагодарности.

Президент США прочитал заявления иранского лидера о «победе над Израилем и США» и решил его наказать. Дональд Трамп обвинил Али Хаменеи в неблагодарности и сказал, что передумал снимать санкции с Ирана. А также пообещал «без вопросов» разбомбить иранские ядерные объекты, если их попытаются восстановить, пишут «Детали».

«Зачем так называемому «Верховному лидеру» раздираемой войной страны Ирана аятолле Али Хаменеи так нагло и глупо заявлять, что он выиграл войну с Израилем, когда он знает, что его заявление — ложь, это не так? — возмутился Трамп в соцсети Truth Social. — Я спас его от очень уродливой и позорной смерти».

Президент США заявил, что точно знал место, где скрывается аятолла Хаменеи. И что не позволил его разбомбить. Израиль ранее подтвердил, что собирался ликвидировать иранского лидера, но просто «не имел оперативной возможности».

Хаменеи скрывался все время войны. И даже решение о перемирии принимали, видимо, без его участия. Зато 26 июня он решил поздравить Иран «с победой над лживым сионистским режимом». Все это возмутило Трампа.

«В течение последних нескольких дней я работал над возможной отменой санкций и другими вещами, которые дали бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и безоговорочное восстановление. Но нет, вместо этого на меня обрушились заявления, полные гнева, ненависти и отвращения, и я немедленно прекратил всю работу по смягчению санкций», — написал президент США.

Ранее на брифинге в Белом доме Трамп пообещал, что не даст Ирану восстановить обогащение урана. В этом случает он «без вопросов» отдаст новый приказ о бомбардировке, сообщает ABC News.

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