Жители Дании первыми в Европе получат авторское право на тело, голос и лицо для защиты от ИИ 28.06.2025, 10:49

Обновленные правила не будут распространяться на пародии или сатиру.

Дания планирует ввести первые в Европе правила, которые должны защитить граждан от ИИ-дипфейков и предоставить им авторское право на собственное тело, голос и черты лица.

Соответствующие изменения внесут в закон об авторском праве, сообщает The Guardian. Таким образом, люди могут требовать удаления контента, созданного искусственным интеллектом, который использует их подобие без согласия, и требовать компенсации в суде.

Правительство утверждает, что измененные законы пошлют «однозначный сигнал» компаниям, занимающимся искусственным интеллектом:

«Если платформы не соблюдают правила, мы готовы принять дополнительные меры», — говорит министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.

В случае нарушений компании могут быть оштрафованы, а дальше их дела будет рассматривать Европейская комиссия. Энгель-Шмидт уточнил, что обновленные правила не будут распространяться на пародии или сатиру.

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