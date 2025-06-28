FT: Германия готовит решающий удар по «Северному потоку» 28.06.2025, 11:50

В законодательство могут внести изменения, чтобы заблокировать запуск.

Правительство Фридриха Мерца рассматривает возможность изменения законодательства, чтобы окончательно исключить запуск газопроводов «Северный поток», сообщает Financial Times со ссылкой на переписку Минэкономики ФРГ. По информации издания, в Берлине сейчас обсуждается внесение поправок в нормы о проверке иностранных инвестиций — таким образом власти хотят не допустить смену собственника трубопровода, которая могла бы стать предпосылкой к возобновлению его работы.

Инициатива немецкого кабмина по ужесточению контроля за потенциальной сменой владельцев напрямую связана с информацией о попытках бизнесменов, связанных с Россией и США, запустить «Северный поток» вновь. В марте FT писала о переговорах, которые вел в том числе американский финансист Стивен Линч — он не скрывает уверенности, что Европа рано или поздно вернется к российскому газу, а для этого, по его мнению, достаточно восстановить одну из ниток трубопровода. 6 мая он встречался с представителями Минэкономики Германии. Ведомство признало этот факт в ответе на запрос депутатов от партии «Зеленых», но подчеркнуло, что это была неофициальная встреча в рамках «обычного обмена мнениями с экспертами».

Сейчас Берлин сталкивается с ограничениями в возможностях вмешательства: оператор газопровода Nord Stream 2 AG зарегистрирован в Швейцарии, и Германия юридически не контролирует его напрямую. При этом действующее законодательство не дает властям достаточных рычагов для того, чтобы помешать потенциальной передаче активов, — максимум, что может сделать Германия, это отказать в сертификации газопровода. Поэтому вопрос стоит о корректировке нормативной базы, чтобы полностью заблокировать возможность перезапуска.

Газовая тема по-прежнему остается болезненной для немецкой политики. Ультраправая «Альтернатива для Германии» активно выступает за восстановление поставок российского газа, эту идею поддерживают и отдельные представители ХДС и СДПГ, ссылаясь на рост цен на энергоносители и давление на промышленность. Однако правительство в официальном ответе «Зеленым» подчеркивает, что полностью поддерживает политику Еврокомиссии по постепенному отказу от российского энергоснабжения. «Германия больше не закупает российский трубопроводный газ. Российский СПГ также не поставляется на немецкие терминалы», — говорится в заявлении Минэкономики.

В сентябре 2022 года на обоих трубопроводах «Северного потока», соединяющих Россию и Германию по дну Балтийского моря, произошли взрывы. «Северный поток — 1» полностью вышел из строя, а у «Северного потока — 2» уцелела лишь одна нитка. К тому моменту ни один из маршрутов уже не работал: первый находился на плановом ремонте, а второй так и не был введен в эксплуатацию после признания Кремлем «ДНР» и «ЛНР».

По информации Financial Times, к идее восстановления «Северного потока — 2» был причастен и Маттиас Варниг — давний друг Путина, бывший сотрудник Штази и генеральный директор Nord Stream 2 AG. Он, как писало издание, хотел привлечь американских инвесторов и через них наладить коммуникации между Россией и новой администрацией США.

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