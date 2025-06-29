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Запрет на рыбалку вводят на многих водоёмах Беларуси

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  • 29.06.2025, 10:50
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Запрет на рыбалку вводят на многих водоёмах Беларуси

Появился список.

Запрет на любительскую рыбалку установлен на многих белорусских водоёмах в определённые периоды времени, сообщили в Минприроды.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Большинство ограничений касается крупных водных артерий страны.

Теперь нельзя ловить рыбу ежегодно с 1 октября по 15 апреля на участке реки Горынь в Столинском районе: от рыбопитомника «Дубрава» до моста-переправы Бережное – Рубель протяжённостью 7 км, а также от пасеки ОАО «Новая Припять» до места впадения в Припять.

Неман

Много запретов коснулось Немана. Здесь до 1 июля 2028-го закрыт для рыбалки участок от плотины Гродненской гидроэлектростанции на расстоянии 1000 м вниз по течению реки до места впадения безымянного ручья.

Ещё каждый год с 15 октября по 15 апреля нельзя будет рыбачить на Немане в районе водозабора ковшового типа предприятия «Гродно Азот» у деревни Погораны Гродненского района протяжённостью 50 м: от границ территории водоприёмного ковша водозабора вверх и вниз по течению, а также на самом водоприёмном ковше.

На участке Августовского канала на расстоянии 350 м от места его впадения в Неман до дальнего от реки края бетонного причала для судов «Дмисевичи» рыбаков не ждут с 15 октября по 15 апреля каждый год.

В период с 1 апреля по 30 мая, а также с 31 мая по 31 марта ежегодно на участке от места впадения безымянного ручья в реку Неман на расстоянии 1700 м до водоприёмного ковша водозабора ковшового типа ОАО «Гродно Азот» у деревни Погораны Гродненского района можно будет рыбачить только с одной удочкой, у которой один крючок, либо одним спиннингом, оснащённым искусственной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком.

Нельзя рыбачить с 1 апреля по 30 мая

Под запретом в этот период рыбалка в Гродненском районе на Августовском канале: от шлюза у деревни Немново до места его впадения в реку Неман. Закрыты для рыбаков и пойменные водоёмы Немана: Келбасская затока у деревни Келбаски и Бережанская затока у деревни Бережаны.

В Мостовском районе Гродненской области ограничения коснутся пойменных водоёмов Немана – озера Старый Неман-1 у деревни Хартица, Винобойское и Новое у деревни Новинка, а также затон без названия у деревни Дубно.

В городе Могилёве и Могилёвском районе на участке реки Днепр и прилегающих пойменных водоёмах в границах от водозабора филиала ОАО «БЕЛАЗ» и в самом Могилёве – от «Могилёвский автомобильный завод имени С.М.Кирова» до устья реки Дебря в этот период рыбалка запрещена.

В Свислочском районе Гродненской области и Пружанском районе Брестской области на участке реки Нарев от юго-западного угла квартала 176 до юго-западного угла квартала 206 Ощепского лесничества Беловежской пущи нельзя будет ловить рыбу каждый год.

С 1 октября по 30 мая

В этот период рыбакам не попасть на Неман – на протяжении 200 м вверх и вниз по течению реки от места входа воды в отверстие водопропускного сооружения, расположенного у деревни Михайловка.

Гродненское водохранилище закрыто в радиусе 200 м от места выхода воды из водопропускного сооружения у деревни Михайловка.

В Мостовском районе Гродненской области на Гродненском водохранилище – в радиусе 200 м от места входа воды в отверстие водопропускного сооружения деревни Глядовичи рыбалку также запретили.

Это касается и участка Немана на протяжении 200 м вверх и вниз по течению реки от места выхода воды из водопропускного сооружения у деревни Глядовичи.

Период с 20 марта по 18 мая

В это время под запретом водоёмы Лунинецкого района Брестской области:

Канал Микашевичский – на протяжении 2,5 км вверх по каналу от места впадения в Припять.

Припять – на протяжении 500 м вверх и вниз по течению реки от места впадения в неё канала Микашевичский.

Ежегодно с 9 июня по 8 июня введён запрет любительской рыбной ловли в Полоцком районе Витебской области на участке реки Западная Двина ниже по течению от плотины Полоцкой гидроэлектростанции на расстоянии 2300 м до границ населённого пункта Бояры.

Последний запрет – с 30 июня 2025-го по 9 апреля 2026-го в Витебском районе Витебской области на участке реки Западная Двина от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 м вниз по течению до места впадения реки Лужеснянка также нельзя будет порыбачить.

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